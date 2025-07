“Grazie Victor”, il Napoli saluta Osimhen ma i tifosi insorgono: “Siamo troppo signori!”

Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray. L’annuncio è arrivato contemporaneamente dai canali ufficiali del club turco e del Napoli. L'attaccante nigeriano lascia gli azzurri a titolo definitivo: l'operazione si è conclusa per i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, a cui si aggiunge un 10% sulla futura rivendita del calciatore. Il Napoli incasserà subito 40 milioni, mentre i restanti 35 saranno versati in due tranche entro il 2026. Dal canto suo, Osimhen percepirà uno stipendio da 15 milioni di euro netti a stagione, più un bonus fedeltà da 1 milione e 5 milioni aggiuntivi legati ai diritti d’immagine.

Il Napoli ha salutato Osimhen con un post social pubblicato sui propri canali ufficiali che non è piaciuto molto ai tifosi del Napoli, che non hanno nascosto la loro amarezza. A far infuriare gran parte della tifoseria azzurra è stata soprattutto l'assenza di qualsiasi messaggio di saluto da parte dello stesso Osimhen, che ad oggi non ha mai salutato il Napoli ed i suoi ex tifosi. “Siamo troppo signori”, “Nemmeno un grazie a Napoli?”, sono solo alcuni dei tantissimi commenti comparsi sotto il post del club.