TABELLA - "Miglior attacco del decennio", il Napoli dopo il 2° posto per punti celebra il 1° per gol fatti

Si sta per chiudere il 2019 del Napoli. Per gli azzurri è stato un anno con tante ombre e poche luci fino ad arrivare all'esonero di Ancelotti. L'account ufficiale Twitter degli azzurri, però, ha pubblicato una statistica che vede la squadra di De Laurentiis al primo posto nella classifica degli ultimi dieci anni su chi ha segnato di più in serie A. Infatti gli azzurri, nell'ultima decade, sono stati la squadra a siglare il maggior numero di gol in campionato, 721 contro i 712 della Juventus al secondo posto e i 687 della Roma al terzo gradino del podio. Nei giorni scorsi il Napoli aveva già pubblicato il secondo posto per punti.

Il miglior attacco del decennio

#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CFjMOEcN16 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 28 dicembre 2019