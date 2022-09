“The iceman”, la SSCNapoli celebra Meret sui social coniando il nuovo soprannome

Nonostante contro il Lecce sia arrivato soltanto un pareggio, una bella notizia per Luciano Spalletti c'è: Alex Meret ha parato un calcio di rigore

Nonostante contro il Lecce sia arrivato soltanto un pareggio, una bella notizia per Luciano Spalletti c'è: Alex Meret ha parato un calcio di rigore ed è stato tra i migliori in campo. La SSC Napoli, all'indomani del match, posta l'intervento decisivo sul penalty su Twitter e conia un nuovo soprannome per il friulano: "The iceman".