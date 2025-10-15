Foto

“Ti amo", la nuova dedica di Lukaku al papà scomparso

Oggi alle 22:10Dai social
di Antonio Noto

Ancora profondamente segnato dal lutto, Romelu Lukaku ha voluto rendere omaggio al padre scomparso con una nuova e toccante dedica sui social. Il centravanti del Napoli, attualmente in Belgio per proseguire il recupero dall’infortunio muscolare, ha pubblicato su Instagram un video che lo ritrae mentre esulta dopo un gol, dedicandolo proprio al papà.

Ti amo papà”, ha scritto Lukaku, accompagnando il post con un messaggio semplice ma carico di emozione. Un gesto che testimonia ancora una volta il legame fortissimo tra il giocatore e la sua famiglia. Di seguito il fermo immagine della 'storia' pubblicata da Big Rom. 