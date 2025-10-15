Video

Conte ad Acerra: il tecnico si emoziona per il discorso di un giovane tifoso
Oggi alle 11:30
di Arturo Minervini

Nella giornata di martedì Antonio Conte, tecnico del Napoli, è stato in visita ad Acerra per l'intitolazione di alcuni locali del centro sportivo diocesano a Roberto Lorentini, medico toscano morto insieme ad altre 38 persone nella calca durante la finale di Coppa dei Campioni dell'85 nello stadio Heysel in Belgio.

Sul profilo Instagram de Il Mattino è stato pubblicato un video di uno dei momenti più significativi dell'evento, col discorso al tecnico di un giovane tifoso. 