Hernanes riscrive la classifica: "Napoli terzo, devono trovare nuova energia e quadratura"

Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Inter, oggi commentatore Dazn, ha riscritto con un video sul proprio account Instagram la classifica di Serie A, inserendo le squadre nel proprio microclima: "In cima alla classifica vedo l'Inter, perché è la squadra che gioca il calcio più chiaro, più maturo. Hanno già superato l'inverno, il sole è in alto come mezzogiorno. A fianco c'è il Milan, vedo tanta luce come nell'alba, il sole sta per sorgere. Con la squadra e con l'allenatore esperto che hanno, manca il gol di Giménez. Perché se hai un attaccante che segna, fra poco diventerà il cielo ancora più chiaro. Poi vedo il Napoli, vedo un cielo molto bello. Però è il cielo della golden hour, il sole è già tramontato. La gloria, i risultati, le vittorie che vediamo sono frutto di quello che hanno costruito nel passato. Devono trovare di nuovo una nuova energia e una nuova quadratura per quest'anno. Sono impegni nuovi e diversi.

Poi vedo la Roma, il sole brilla. Però è quello come il sole del mare di Roma, bello, molto bello, però non so se sopporterà l'autunno e l'inverno che sta per arrivare. Hanno un punto di riferimento molto potente, che è il Gasp, il generale, il comandante. Vediamo l'Atalanta, un bel cielo, dopo la tempesta che è andata via, l'addio di Gasp dopo 9 anni. Pensavamo che sarebbe andata peggio, e invece c'è un sole. Il sole è la rosa, giocatori fortissimi, ha fatto veramente un bel lavoro in questo inizio. Poi vediamo la Juve, guardiamo la classifica e vediamo luce, però è come questo cielo. Sappiamo che il sole c'è, però è veramente coperto di nuvole. Nuvole di cosa? Di confusione, non sappiamo chi à l'attaccante che gioca, non sappiamo chi è l'attaccante che segna. Poi vediamo il Bologna. E' rimasto allenatore, sono rimasti i suoi giocatori più importanti, Orsolini e Castro. E quindi sono lì, al loro posto.

Poi vediamo il Como, un bellissimo paesaggio, proprio come quel del lago di Como. Il sole, la stella in alto, Nico Paz. Poi vediamo la squadra che gioca un bel calcio, propositivo, offensivo, quindi un paesaggio meraviglioso. Poi vediamo il Sassuolo, il cielo abbastanza ok, c'è un po' di nuvole. Un po' di dubbi, perché se sei neopromossa, anche se fai dei risultati, devi sempre mantenere quella costanza. Perché le nuvole girano sempre intorno, quindi attenzione. Poi vediamo la Cremonese, che dopo l'ultima partita, vediamo che il luccichio dell'inizio si sta un po' coprendo di queste dense nuvole, non basato nel risultato, ma basato nella prestazione. Perché è stata veramente una prestazione vuota, non ho visto proprio nulla. Quindi ho un po' di preoccupazione che queste nuve spesse stiano arrivando, portando un po' di tempeste e piogge".