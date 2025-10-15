Foto
Varcaturo, De Bruyne e McTominay spettatori d'eccezione: le compagne si sfidano a padel
TuttoNapoli.net
Mattinata da spettatori per Scott McTominay e Kevin De Bruyne, sempre insieme anche fuori dal campo. I due centrocampisti del Napoli, che risiedono entrambi a Varcaturo, sono stati ospiti del Centro Tennis & Padel della località flegrea, dove hanno assistito a un curioso “derby” tra le loro compagne.
Cam Reading e Michele Lacroix, rispettivamente fidanzata e moglie dello scozzese e del belga, si sono infatti sfidate in una partita di padel, seguite con grande divertimento dagli azzurri. Dopo la gara, McTominay e De Bruyne si sono intrattenuti con i tifosi presenti, firmando autografi e concedendosi a foto ricordo in un clima di grande entusiasmo e simpatia. Di seguito lo scatto pubblicato su Instagram dal Tennis Padel Varcaturo.
Pubblicità
Dai social
Copertina Torino-Napoli, le probabili formazioni: tocca a Neres, un ballottaggio per Conte di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Juan Jesus: “Immortale? Napoli apice della mia carriera, voglio continuare! Su Beukema, Marianucci e il Torino..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com