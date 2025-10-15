Foto Varcaturo, De Bruyne e McTominay spettatori d'eccezione: le compagne si sfidano a padel

Mattinata da spettatori per Scott McTominay e Kevin De Bruyne, sempre insieme anche fuori dal campo. I due centrocampisti del Napoli, che risiedono entrambi a Varcaturo, sono stati ospiti del Centro Tennis & Padel della località flegrea, dove hanno assistito a un curioso “derby” tra le loro compagne.

Cam Reading e Michele Lacroix, rispettivamente fidanzata e moglie dello scozzese e del belga, si sono infatti sfidate in una partita di padel, seguite con grande divertimento dagli azzurri. Dopo la gara, McTominay e De Bruyne si sono intrattenuti con i tifosi presenti, firmando autografi e concedendosi a foto ricordo in un clima di grande entusiasmo e simpatia. Di seguito lo scatto pubblicato su Instagram dal Tennis Padel Varcaturo.