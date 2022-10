Tifosi cacciati dalla Curva a Milano, Ministro Abodi: "Inaccettabile, ora seri provvedimenti!"

"Non mi capacito di come 8, 10 persone abbiamo sgomberato un intero settore con urla, minacce e spintoni"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere della Sera riporta vari tweet dei tifosi nerazzurri, a cominciare dal: "Non mi capacito di come 8, 10 persone abbiamo sgomberato un intero settore con urla, minacce e spintoni", oppure "Ho visto bambini piangere e persone venire spintonate perché non volevano andarsene. Io ero con una mia amica e mi è venuto un attacco di panico. Pensavo di prenderle".

Un altro tifoso dell'Inter, su Twitter, ha invece scritto: "Dopo i fatti di Inter-Sampdoria, mi appello al ministro: si prendano provvedimenti seri! Lo stadio è di tutti i tifosi, compresi settori che da sempre sembrano in comodato d’uso a gente che nulla a che vedere con lo sport", con lo stesso Andrea Abodi, neo Ministro dello Sport, che ha risposto: "Quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!".

Infine un'altra testimonianza: "Gente che si è fatta ore e ore di auto o treno costretta contro la propria volontà ad uscire dallo stadio", o ancora "Centinaia, migliaia di persone obbligate a uscire da uno stadio, per cui avevano pagato un biglietto, per rispetto nei confronti di un regolamento di conti tra criminali".