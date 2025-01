Tifosi Man United in rivolta, esplode la protesta sui social: "Non diamo Garnacho al Napoli!"

vedi letture

Da quando è emersa la notizia dell'interessamento del Napoli per Alejandro Garnacho, i tifosi del Manchester United si sono mobilitati sui social per esprimere il loro dissenso. Instagram, TikTok, Facebook e soprattutto X sono stati invasi da messaggi accorati diretti alla società dei Red Devils per bloccare una possibile cessione del talento argentino. Se in Italia si discute da giorni della possibilità di vedere Garnacho come erede di Kvaratskhelia, per i sostenitori dello United questa prospettiva è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Attualmente il classe 2004 non rientra tra le prime scelte del nuovo tecnico Ruben Amorim. La trequarti nel sistema 3-4-2-1 è affidata stabilmente a Bruno Fernandes e Amad Diallo, lasciando Garnacho spesso relegato in panchina. Questo scenario potrebbe spingere il club inglese a considerare un'eventuale offerta importante da parte del Napoli, che sarebbe pronto a investire pur di assicurarsi il giovane talento.

I tifosi dello United, però, non accettano questa ipotesi. "Garnacho è un crack, non cediamolo!", scrivono in tanti. E molti sperano che Amorim possa dargli maggior spazio, anziché lasciarlo partire: "Merita di essere titolare!", si legge ancora sui social. La situazione resta in evoluzione, con il Napoli che insiste e i Red Devils chiamati a prendere una decisione cruciale sul futuro del gioiello argentino.