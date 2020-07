Tifosi scatenati contro Giua: "Ha regalato 2 rigori al Parma, ma come è arrivato in Serie A?"

Social scatenati contro Giua, l'arbitro di Parma-Napoli, che ha assegnato tre rigori, i due al Parma molto discutibili. Sui social si scatena la rabbia dei tifosi, tanti messaggi contro il direttore di gara. Vincenzo scrive: "Sconfitta arrivata solo grazie all'arbitraggio insufficiente di Giua, che ha regalato 2 rigori al Parma". Antonio: "Questo arbitro non deve arbitrare più il Napoli". Biagio: "Come ci è arrivato uno così in Serie A è un mistero". Antonio: "Mi domando come l´AIA abbia designato questo scarsone di Giua dopo i fatti di Napoli-Lecce".