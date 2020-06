Torna al gol Lozano: tifosi messicani impazziti sui social per la rete dell'azzurro

Un gol che sa di liberazione quello di Hirving Lozano. Il messicano ha chiuso la partita contro l'Hellas Verona con una rete di testa, su calcio d'angolo di Ghoulam per il 2-0 definitivo. Sui social i tifosi messicani sono impazziti alla rete dell'attaccante azzurro: "Sei minuti sono bastati a Lozano per tornare al gol. Ha esultato con un urlo, segno della frustazione che sta vivendo", "Nonostante Gattuso lo tenga in panchina e abbia messo Lozano solo negli ultimi 5 minuti, el Chucky ha dimostrato di poter fare il titolare" e ancora: "Lozano ha dimostrato di essere un grande giocatore. Tutti commettono errori, c'è tempo per correggerli"