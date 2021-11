“Tornano gli ultras e tornano i piedi sui sediolini” la denuncia sui social del consigliere Borrelli

Nell’ultimo turno di campionato, in occasione della gara casalinga tra Napoli e Verona, sono tornati allo stadio gli esponenti del tifo organizzato della Curva A. Dopo una lunga assenza a causa delle multe per lle frizioni con la società e gli organi competenti per il nuovo regolamento d'uso, centinaia di ultras hanno riempito il settore inferiore. Il Consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, in un video diffuso sui social, ha denunciato il comportamento degli ultras, rei di aver fatto il tifo e guardato la gara in piedi sui sediolini. Di seguito il video pubblicato.