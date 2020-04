Totti contro la ripresa: "Senza pubblico e spogliatoi che calcio è?"

Continuano a far discutere quelle che saranno le misure che far riprendere il calcio italiano. L'ex giocatore Francesco Totti ha polemizzato proprio su quello che sarà il prosieguo della Serie A, nel corso di una diretta Instagram insieme all'attore napoletano Salvatore Esposito: "Tutti parlano di calcio, iniziamo, ma a che serve? Tu fai la partita di calcio a porte chiuse, non puoi spogliarti con altri giocatori, che calcio è? Non è calcio, è tanto per andare avanti".