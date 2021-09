"Troppo offensivi con un solo attaccante", tifosi Cagliari ironizzano sul catenaccio di Mazzarri

Ai tifosi del Cagliari non è andata giù la prestazione e la sconfitta di ieri sera dei rossoblù allo stadio Diego Armando Maradona. Una pioggia di critiche sui social s'è riversata nei confronti del tecnico dei sardi Walter Mazzarri per l'atteggiamento troppo prudente e remissivo avuto contro il Napoli di Spalletti. Questi alcuni commenti ironici apparsi su Instagram: "Potevi metterlo un altro difensore", "Perché non ha schierato due portieri?", "Mazzarri è contento, ma se perdi di poco quanti punti ci danno?", "Era così impossibile giocarsela e fare un tiro in porta?".