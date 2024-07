Video Un (nuovo) logo azzurro, bianco e l'altro blu scuro: indizio social sulle nuove maglie?

vedi letture

Come di consueto, nelle prossime settimane il club azzurro presenterà le nuove divise di gioco

Il logo nuovo, ma di tre colori diversi: azzurro, bianco e blu scuro. E poi la didascalia: "Stay Tuned". Con questo post pubblicato sui social network il Napoli ha svelato qualche indizio cromatico sul nuovo logo del Napoli, probabilmente sulle nuove maglie.

Come di consueto, nelle prossime settimane il club azzurro presenterà le nuove divise di gioco ed è possibile che prima, seconda e terza maglia abbiano proprio questi colori: la prima sarà azzurra, come sempre, e poi altre potrebbero essere una bianca e l'altra blu scuro. Per ora l'unica certezza è che il nuovo logo apre ad una chiara modernità adattandosi ad ogni colore di sfondo.