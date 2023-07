van der Sar lascia la terapia intensiva: "A casa tra qualche giorno"

Vittima di un'emorragia cerebrale durante una vacanza in Croazia, Edwin van der Sar ha finalmente lasciato il reparto di terapia intensiva e tra qualche giorno potrebbe tornare a casa. Lo ha annunciato lo stesso ex portiere di Juventus e Manchester United con un messaggio sui social: "Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti per tutti i messaggi di supporto e incoraggiamento. Sono felice di annunciare che non sono più in terapia intensiva. Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di poter tornare a casa la prossima settimana e fare il prossimo passo nella mia guarigione!".

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0