Varriale: "1T sontuoso. Ripresa sofferta ma monumentali Meret e Lobotka"

Il Napoli supera in trasferta il Genoa per 2-1 e scavalca momentaneamente ll'Atalanta in la vetta alla classifica. A parlare del match è stato il giornalista Enrico Varriale, che sul suo profilo X scrive: "Tre punti d'oro per il Napoli grazie a una prova sontuosa nel primo tempo e con qualche sofferenza nel secondo. Monumentali Lobotka e Meret autore di tre grandi parate quando la squadra di Viera spingeva tanto. Si è vista la squadra di Conte sia nel dominio che nel saper resistere".