Varriale: "Allarme sul lavoro di Spalletti. Usciamo in maniera indegna..."

vedi letture

Italia fuori a testa bassa, umiliata dalla Svizzera. Con un messaggio sui suoi canali social, il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato il ko della nazionale azzurra: "Usciamo in maniera indegna da EURO2024. Svizzera ci domina con Xhaka che porta da solo a spasso tutto il nostro centrocampo in cui scompaiono Barella e Fagioli. Ma il segnale d'allarme, pure sul lavoro di Spalletti, nasce da tutto il rendimento dell'Italia in Germania".