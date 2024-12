Varriale: "Dopo il 10° posto nessuno ci avrebbe creduto, ennesimo capolavoro di Conte!"

Il Napoli supera al Maradona il Venezia per 1-0 in una gara complicata e si piazza in testa alla classifica aggacciando l'Atalanta a quota 41 punti. A parlare del match è stato il giornalista Enrico Varriale, che sul suo profilo X scrive:

"Grande vittoria del Napoli. Costruisce 8 palle gol con grandi parate di Stankovic che sventa pure un rigore di Lukaku.La decide Raspadori al centro di tante voci di mercato ma prezioso per Conte come lo fu anche per Spalletti,contro lo Spezia nell'anno dello scudetto. Una vittoria con cui il Napoli chiude il 2024 da primo in classifica. Il cammino è lungo, l'Atalanta è alla pari e l'Inter ha una partita in meno. Ma dopo il decimo posto dello scorso anno nessuno avrebbe creduto a questo ennesimo capolavoro di Conte che sta bruciando le tappe".