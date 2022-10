Varriale: "Gli elogi di Osimhen per Kvara e Raspadori: segnali importanti"

"Spesso le interviste post-partita ai calciatori non hanno troppo sugo".

"Spesso le interviste post-partita ai calciatori non hanno troppo sugo. Quest'anno nel Napoli non è così. Le parole di Victor Osimhen, protagonista assoluto insieme a Kvara, sono piene di elogi per il georgiano e per Raspadori. Segnali importanti come i 30 tiri con il Bologna". Questo il commento del giornalista Rai Enrico Varriale su Twitter dopo il 3-2 del Napoli al Bologna.