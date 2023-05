Varriale: "Il Napoli ha completato l'opera con l'Inter. Grande soddisfazione pure per Gaetano"

Il Napoli vince 3-1 contro l'Inter al Maradona, il giornalista Enrico Varriale commenta così su Twitter.

Il Napoli vince 3-1 contro l'Inter al Maradona, il giornalista Enrico Varriale commenta così su Twitter: "Batte tutte le squadre della serie A, il Napoli ha completato l'opera con l'Inter. Neroazzurri, giustamente in 10 per espulsione di Gagliardini, piegati da Anguissa e poi,dopo il pari di Lukaku, da un immenso Di Lorenzo. Grande soddisfazione pure per Gaetano che firma il 3-1".