Per i vertici arbitrali non c'era il rigore su Vergara: lo svela Capuano
TuttoNapoli.net
Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 e Panorama, è intervenuto tramite i social per commentare gli episodi arbitrali di Genoa-Napoli: "Il rigore che ha dato al Napoli la vittoria di Marassi viene considerato un errore anche dai vertici arbitrali. Non c'era margine per un fischio in campo e tantomeno per una chiamata al Var.
lo però mi concentro sulle parole di Vergara che sono un problema per tutti perché confermano che la cultura del provarci sempre e comunque è viva e combatte insieme a noi", si legge sul suo account X.
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com