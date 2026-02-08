Per i vertici arbitrali non c'era il rigore su Vergara: lo svela Capuano

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 e Panorama, è intervenuto tramite i social per commentare gli episodi arbitrali di Genoa-Napoli: "Il rigore che ha dato al Napoli la vittoria di Marassi viene considerato un errore anche dai vertici arbitrali. Non c'era margine per un fischio in campo e tantomeno per una chiamata al Var.

lo però mi concentro sulle parole di Vergara che sono un problema per tutti perché confermano che la cultura del provarci sempre e comunque è viva e combatte insieme a noi", si legge sul suo account X.