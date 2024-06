Varriale: "L'Italia non convince, Spalletti ha tanto da fare per colmare il gap con Spagna e Croazia"

TuttoNapoli.net

L'Italia di Luciano Spalletti batte di misura la Bosnia Erzegovina nell'ultimo test amichevole prima degli Europei in Germania.

Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Neanche contro la modesta Bosnia gli Azzurri sanno essere convincenti. Arriva la vittoria con un gol di Frattesi, ma a 6 giorni dagli Europei il lavoro per Spalletti non manca per colmare il gap di qualità e tecnica verso Spagna e Croazia apparse ieri sicuramente più in palla".