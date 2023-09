Varriale: "La scorsa stagione il 10% dei calciatori migliori al mondo ha giocato col Napoli"

Enrico Varriale, giornalista, si è espresso così sulle nomination per il Pallone d'Oro in cui sono presenti anche Osimhen, Kvaratskhelia e Kim

Enrico Varriale, giornalista, si è espresso così sulle nomination per il Pallone d'Oro in cui sono presenti anche Osimhen, Kvaratskhelia e Kim: "Lo vincerà Messi ma, considerato anche Kim,va rilevato che nella scorsa stagione il 10% dei calciatori migliori del mondo ha giocato nelle fila del Napoli campione d' Italia.Identico risultato per l'Inter con Barella, Lautaro e Onana. Una grande soddisfazione per i 2 club".