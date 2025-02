Varriale: "Le 5 cose che i tifosi del Napoli si sentiranno ripetere: sono tutte sciocchezze!"

vedi letture

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X il mercato invernale del Napoli: "Le 5 cose che i tifosi del Napoli si sentiranno ripetere fino a domenica, quando tornerà il calcio giocato:

1) "ADL non lo vuole vincere lo scudetto, gli interessano solo i soldi della Champions"

2) "ADL sa che lo scudetto non lo può vincere perché il Palazzo è per l'Inter".

3) "Manna è inesperto e poi non può firmare nulla, comanda solo ADL".

4) "Ci avevano già provato Benitez e Sarri a chiedere grandi giocatori ad ADL, neanche Conte è riuscito a farseli prendere a Gennaio".

5) "Conte a fine campionato saluta e se ne va".

SONO TUTTE SCIOCCHEZZE! Che il Mercato sia stato deludente e che la squadra ne esca indebolita è innegabile. Che dietro ci sia una sorta di complotto è solo la tesi "interessata" di opinionisti di varia umanità.Credo che i tifosi del Napoli debbano tenere a mente solo 2 cose davvero importanti:

1) Il ritorno in Champions pare alla portata. Traguardo tutt'altro che certo per club come Juventus e Milan tanto celebrati oggi sui giornali.

2) Il Napoli ha un grande leader Conte che non mollerà nulla. IN ANTONIO WE TRUST questo il mantra dei tifosi del Napoli".