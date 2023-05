Varriale: "Le feste lasciano il segno, atteggiamento svagato dei campioni d'Italia"

"Campioni d' Italia non pervenuti nel 1° tempo e confusionari nella ripresa quando arriva il 2-0 dell'ex Petagna".

Il Napoli cade a Monza perdendo 2-0, il giornalista Enrico Varriale commenta così su Twitter: "Le feste lasciano il segno e per il Napoli arriva il 4° KO in campionato. Un ottimo Monza sfrutta con abilità l'atteggiamento svagato degli uomini di Spalletti. Campioni d' Italia non pervenuti nel 1° tempo e confusionari nella ripresa quando arriva il 2-0 dell'ex Petagna".