Varriale: "Monumentale Anguissa e il solito Kvara. Spalletti continua a vincere pur senza Osi"

"Sesta vittoria consecutiva per il Napoli che ricomincia come aveva finito".

Il Napoli supera l'ostacolo Torino al Maradona. Questo il commento del giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato su Twitter: "Sesta vittoria consecutiva per il Napoli che ricomincia come aveva finito. 40 minuti perfetti e 3 gol contro il Torino, bravo a non arrendersi fino alla fine. Monumentale Anguissa che firma una doppietta e in gol il solito Kvara. Spalletti continua a vincere pur senza Osi".