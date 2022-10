Varriale: “Napoli irresistibile! Apotesi al Maradona per Spalletti”

Questo il commento del giornalista Rai Enrico Varriale su Twitte

TuttoNapoli.net

Il Napoli supera l'ostacolo Ajax e vola agli ottavi di Champions League. Questo il commento del giornalista Rai Enrico Varriale su Twitter: “Irresistibile Napoli. Fa altri 4 gol all’Ajax e coglie il 9° successo consecutivo nella serata delle prime volte. La prima in cui conquista gli ottavi con 2 turni d'anticipo; il 1° rigore di Kvara, il 1° gol di Osimhen in Champions. Apotesi al Maradona per Spalletti”.