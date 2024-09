Varriale: "Più della classifica conta il lavoro di Conte, in due mesi ha cambiato volto alla squadra"

Il Napoli batte il Monza al Maradona e si prende la vetta in solitaria della Serie A, il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "4°successo per il Napoli che supera il Monza. Vittoria chirurgica alternando fasi di dominio assoluto a lezioni di pressing a tutto campo. In gol Politano e Kvara per una solida prova che dopo 18 mesi riporta gli azzurri in vetta alla Serie A. Dopo 6 giornate conta poco.

Conta di più il lavoro di Conte che in soli 2 mesi ha cambiato volto alla squadra. E conta per far tacere i tanti opinionisti che ritenevano impossibile l'arrivo del tecnico a Napoli per i costi e le richieste di mercato. Smentiti su tutta la linea. Con Conte il Napoli conta".