Varriale propone: "Conte irraggiungibile, per me il profilo giusto è Ballardini! E c'è Semplici..."

Il giornalista Enrico Varriale ha dedicato un lungo tweet al momento del Napoli e alla posizione traballante di Rudi Garcia

Il giornalista Enrico Varriale ha dedicato un lungo tweet al momento del Napoli e alla posizione traballante di Rudi Garcia: "Con De Laurentiis il Napoli ha avuto 3 step di crescita:con Mazzarri,Sarri e Spalletti. Quando sono andati via i primi 2 ADL chiamò Benitez e Ancelotti per sostituirli.Scelte con cui il presidente puntò su mostri sacri della panchina per condividere responsabilità e futuro.

Con Spalletti,dopo aver vinto lo scudetto, non è andata così. Voluta o subita per i tanti no ricevuti, la scelta di Garcia non è apparsa in linea con le 2 precedenti, che pure ebbero luci e ombre.È apparsa da subito un compromesso di quelli che nel calcio non funzionano.

Gli indizi che le cose non funzionino nella squadra cominciano ad essere tanti.È chiaro che sostituire Garcia sarebbe per ADL l'ammissione clamorosa di un errore.Tra i possibili sostituti Conte pare irraggiungibile e gli stranieri avrebbero bisogno di tempo per ambientarsi.

Tra gli italiani un nome potrebbe essere Semplici,bravo allenatore contattato in passato dal Napoli. Ma per me un profilo giusto potrebbe essere quello di Ballardini,ottimo tecnico che ha sempre fatto calcio propositivo e che potrebbe avere a Napoli l'occasione della vita".