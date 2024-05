Varriale punge Capuano: "Conte non è ufficiale e già si scrivono perle di disagio"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha risposto alle parole di Giovanni Capuano

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha risposto alle parole di Giovanni Capuano: "Se uno sapesse leggere un bilancio saprebbe che ci sono voci come Riserve e Liquidità nelle quali il Napoli, almeno in Italia, non ha rivali. L'arrivo di Conte non è ancora ufficiale e già si scrivono queste "perle" di disagio. Pensa quando sarà a Napoli...".

Il giornalista Giovanni Capuano tramite un tweet sul suo profilo X aveva espresso le sue perplessità sulle possibilità del Napoli di poter soddisfare le richieste di mercato di Antonio Conte: "Fatturato Milan: 404,5 milioni di euro di 200mila plusvalenze. Fatturato Napoli: 359,2 milioni di euro (79 mln plusvalenze). Il Milan farà la Champions League, il Napoli resterà fuori dall'Europa Come possa ADL garantire a Conte mano libera sul mercato, conoscendo le abitudini di Conte, è abbastanza un mistero".