Varriale ricorda: "McTominay costato la metà di Koopmeiners e meno di Douglas Luiz"

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post sui social dopo la gara di lunedì sera con la vittoria del Napoli firmata dallo show di McTominay: "Il mercato di gennaio del Napoli è stato sbagliato,ma quello estivo è stato fantastico. Mc Tominay costato, ad esempio, la metà di Koopmeiners e il 45% meno di Douglas Luiz. Lo scozzese ha reso il 100% più del brasiliano e, almeno, il 75% più dell'olandese. Giusto ricordarlo", ha scritto.

