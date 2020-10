Varriale scatena il popolo Juve sui social: “Sul campo solo 6 punti in 4 gare”

Ancora un pareggio per la Juventus, il terzo su 4 partite giocate. Il vice direttore di Rai Sport, Enrico Varriale, ha commentato su Twitter l'1-1 dell'Allianz Stadium: "Un coriaceo Hellas Verona blocca la Juventus sul pari a Torino. Bianconeri in svantaggio, colpiscono 2 legni ma per un'ora la squadra di Juric gioca meglio. Nell'assalto finale arriva il gol di Kulusevski ma non la vittoria.Sul campo solo 6 punti in 4 partite per la Juve".

