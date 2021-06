Varriale sulla Repubblica Ceca: "Travolta dall'Italia, dissero che era facile. Ha eliminato l'Olanda"

Agli Europei cade la prima grande nazionale, la Repubblica Ceca elimina l'Olanda si qualifica per i quarti di finale. Il vice direttore di Rai Sport, Enrico Varriale, commenta su Twitter l'ottavo di finale di Euro 2020, tornando sul test amichevole della Nazionale contro i cechi: "Il 4 giugno scorso l'Italia di Roberto Mancini travolse 4-0 in amichevole a Bologna la Rep.Ceca. Molti dissero che servivano avversari più difficili per testare il valore degli azzurri. Ecco, oggi Schick e compagni hanno eliminato l'Olanda, semifinalista annunciata di Euro 2020".

