Varriale: "Tre punti di platino per il Napoli, contro un grande Parma"

Il giornalista Enrico Varriale ha espresso il suo parere sulla vittoria del Napoli all'ultimo secondo contro il Parma su X: "3 punti di platino per il Napoli alla fine di una partita incredibile. Un grande Parma mette a lungo in difficoltà la squadra di Conte. La sfortunata ma giusta espulsione del portiere Suzuki e l'ingresso di #Lukaku, subito in gol, cambiano la gara vinta dagli azzurri".

Le parole del giornalista, danno l'esatto peso ad una partita che ha presentato tutte le insidie del pre-gara vinta al rush finale dagli azzurri, che danno un segnale di continuo rendimento.