Varriale: "Tre punti fondamentali, domani altra partita importante col ricorso"

Il Napoli sbanca il Dall'Ara di Bologna, il vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale ha commentato su Twitter la vittoria degli azzurri: "3 punti fondamentali per il Napoli che domina a lungo va in vantaggio con Victor Osimhen ma non concretizza la superiorità rischiando grosso nel finale in cui sfiora il pari.Domani altra partita importante per gli uomini di Gattuso con l'appello su Juve-Napoli".