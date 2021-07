Vialli in pellegrinaggio dopo la vittoria degli Europei: ”È il tempo della gratitudine"

”È il tempo della gratitudine”. A una settimana dalla vittoria di Euro 2020, per Luca Vialli è tempo di pellegrinaggio: il capo delegazione degli azzurri ha infatti fatto visita, nella giornata di ieri, al Santuario della Beata Vergine della Speranza, a Grumello, in provincia di Cremona, testimoniando poi il tutto via Instagram.