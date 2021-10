VIDEO - Auriemma: "Il Napoli non ha riserve, ma altri titolari! A Roma gara-trappola"

Raffaele Auriemma, giornalista e conduttore, tramite il suo canale Youtube si è così espresso dopo il successo del Napoli contro il Legia Varsavia, proiettandosi al big match di campionato a Roma: "Il Napoli non ha riserve, la Roma sì. Non a caso il gruppo di Spalletti è più pronto, forte, soprattutto nella testa. Dispiace sinceramente per i tifosi capitolini, perché conosco la loro passione. Subire una batosta del genere non è facile da digerire.

Ma ribadisco, ci si accorge che il Napoli è la squadra più pronta che c’è in serie A. Che nelle alternative ha altri titolari, non semplici riserve, nonostante sette undicesimi diversi rispetto alla gara contro il Toro. C’è bisogno di tirare il fiato, c’è la Roma sicuramente avvelenata, anche dopo le dichiarazioni post-gara del suo tecnico, Mourinho, che richiedono un approfondimento da parte della società. Rappresenta, quella dell’Olimpico, una partita trappola, anche se questo Napoli è pronto…”, le parole riportate dal sito del noto giornalista.