VIDEO - Auriemma replica a Zampini: "Per lui tutto ciò che capita alla Juve è complottismo"

Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso un video su SportMediaset, ha voluto replicare alle affermazioni di Massimo Zampini che ha etichettato come “complottismo” le accuse di Pecoraro sul tema Inter-Juventus 2018."Io ce l’ho con Massimo Zampini, giornalista, ma soprattutto tifoso della Juventus, e sottolineo soprattutto, perché lui, per difendere i suoi colori, cataloga come “complottismo” tutto quello che capita alla sua squadra. E' vero l'ex Procuratore Pecoraro ha preso una svista, non può esserci l'intervento del Var su un ammonizione, ma caro Massimo Zampini tu non puoi parlare di complottismo, la storia la conosciamo tutti. Io non ho chiesto per la mia squadra la retrocessione in Serie B per non incorrere in guai peggiori, le sentenze sono scritte, se vuoi valle a leggere così ti rinfreschi la memoria”