VIDEO - “Buona fortuna a Napoli”, Kvaratskhelia riceve in regalo un vocabolario di italiano

Kvaratskhelia ha incontrato alcuni tifosi e uno di loro gli ha regalato un vocabolario di italiano in vista di questa nuova avventura in Italia

Kvicha Kvaratskhelia è uno dei nuovi acquisti del Napoli della prossima stagione. Il talento classe 2001, reduce dagli impegni di Nations League con la Georgia in cui ha dispensato gol e grandi giocate, è stato protagonista di un bel siparietto. Kvaratskhelia ha incontrato alcuni tifosi e uno di loro gli ha regalato un vocabolario di italiano in vista di questa nuova avventura in Italia. Il tifoso ha poi concluso augurandogli buona fortuna per la prossima esperienza a Napoli. Di seguito le immagini.