VIDEO - Calendario, ecco la clip di presentazione: azzurri impegnati in una coreografia

E' stato presentato oggi il nuovo calendario ufficiale della Ssc Napoli. Il club ha pubblicato sui proprio canali social una clip di presentazione, con tutti giocatori del Napoli impegnati in una bellissima coreografia che miscela danza e sport. Il tutto, ovviamente, con le tinte d'azzurro a farla sempre da padrone tra i giocatori e le ballerine impegnate nella clip.

One City, One Club, One World - Calendario SSC Napoli 2020.

In edicola con il Corriere dello Sport - Stadio.