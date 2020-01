VIDEO - Capodanno napoletano per Milik, canta e balla sulle note de 'O surdato 'nnammurato

Un capodanno tutto napoletano per Arek Milik. L'attaccante ha salutato il 2019 in quel di Napoli, in una serata tipicamente partenopea: cosi la compagna Jessica Ziolek ha pubblicato su Instagram un video che ritrae l'attaccante azzurro intento a ballare e cantare su una versione remix de 'O surdato 'nnammurato. Il tutto insieme ad altri amici, uniti nella napoletanità che Arek ha, ormai, sposato da tempo.