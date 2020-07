VIDEO - Cavani saluta il Psg sui social, quanti commenti dei napoletani: "Torna a casa!"

Edinson Cavani non giocherà il prossimo anno con la maglia del Psg, ed è chiaro che il futuro dell'uruguaiano attira l'attenzione di tanti club nel mondo. Proprio l'attaccante sui social ha pubblicato dei video proprio per ricordare la sua avventura parigina e salutare tutto l'ambiente, ma da Napoli arriva ancora tanto amore per Edi: sono tanti, infatti, i commenti da parte di tifosi del Napoli che invitano Cavani a tornare nuovamente all'ombra del Vesuvio. Un amore, quello tra Napoli e Cavani, mai tramontato.

Una historia que continuó en 2016/2017 - 2017/2018

Une histoire qui continua en 2016/2017 - 2017/2018 pic.twitter.com/GDxw5DLUDW — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) July 23, 2020