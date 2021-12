VIDEO - "Che sfortuna! Il peggiore!", la reazione live dei giornalisti spagnoli a Barça-Napoli

A Napoli pochi sono contenti di aver pescato il Barcellona negli spareggi di Europa League. Ma a Barcellona nessuno è contento di aver pescato il Napoli. "Che sfortuna! L'avversario peggiore che potessimo prendere", dice un giornalista in diretta al Chiringuito Tv, nota trasmissione spagnola. In un video pubblicato su Twitter vengono mostrate le reazioni in diretta durante il sorteggio.