VIDEO - Chi non salta rossonero è: la gaffe di Bakayoko durante la festa scudetto del Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Che gaffe per Tiemoue Bakayoko. L'ex centrocampista del Napoli, questa stagione al Milan, durante la festa scudetto dei rossoneri ha lanciato il coro 'Chi non salta rossonero è". Il video, pubblicato sui social da alcuni tifosi, è diventato ben presto virale. Solo in un secondo momento, e dopo qualche secondo di gelo, Bakayoko si è corretto con il coro dedicato ai cugini interisti: "Chi non salta nerazzurro è".