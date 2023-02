VIDEO - Compleanno Idasiak, gli auguri speciali della squadra: lo prendono a pallonate!

Quale migliore maniera di augurare buon compleanno a un portiere se non con una serie di tiri in porta, tutti insieme, da parte della squadra?

Quale migliore maniera di augurare buon compleanno a un portiere se non con una serie di tiri in porta, tutti insieme, da parte della squadra? Idasiak compie 21 anni e il Napoli ha goliardicamente fatto gli auguri in un modo singolare: tutti gli azzurri hanno calciato in porta al fischio di Spalletti, tra le risate di ognuno dei presenti. Di seguito il video postato dal club sui social.