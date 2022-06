VIDEO - Conte a Tevez: "Che tu possa trasferire la tua forza ai giocatori anche da tecnico"

"Un grandissimo in bocca al lupo e vamos a ganar".

Negli scorsi giorni Carlos Tevez è stato nominato nuovo allenatore del Rosario Central. Una nuova carriera per uno dei migliori attaccanti di questi ultimi 20 anni. Durante la conferenza stampa, l'Apache ha dichiarato di volersi ispirare ad Antonio Conte, tecnico fondamentale nella sua esperienza alla Juventus. Ed ecco che oggi, tramite i canali ufficiali del club argentino, arriva il messaggio proprio dell'attuale tecnico del Tottenham: "Ciao Carlos, spero tu stia bene. Stai iniziando questo nuovo percorso lavorativo come allenatore. Quello che voglio è augurarti il meglio possibile. Sei stato un grandissimo calciatore, ho avuto il piacere e l'onore di allenarti e durante il periodo in cui siamo stati insieme riuscivi a trasferire la tua determinazione, la tua forza, la tua qualità, il tuo essere leader in campo e anche la tua rabbia agonistica. Io mi auguro che da allenatore tu riesca a trasferire le stesse cose che riuscivi a trasferire ai tuoi compagni. Un grandissimo in bocca al lupo e vamos a ganar".