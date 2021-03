VIDEO - Coronavirus, iniziativa dello Zenit: vaccino gratis a chi va alla partita

Iniziativa originale dello Zenit San Pietroburgo, il club russo offrirà gratuitamente il vaccino Sputnik V ai propri tifosi. Chiunque comprerà un biglietto per le partite casalinghe della squadra russa sarà infatti vaccinato gratis, l'iniziativa sarà aperta a tutti i maggiorenni, previo consenso dato dal medico curante. La campagna è stata promossa sui social media del club ed è cominciata nella giornata di ieri, in coincidenza con la gara casalinga tra Zenit e Akhmat Grozny, vinta proprio dai padroni di casa per 4-0. Di seguito le immagini postate dal club russo.

The #SputnikV vaccination programme is well underway here at the Gazprom Arena



We'll be offering free vaccinations to supporters at everyone of our home games for the rest of this season! pic.twitter.com/AApj784mCN