Video da brividi del Napoli per il compleanno di Maradona: "Legends never die"

"Legends never die. Happy Birthday, Diego! 1960". Bellissimo post social del Napoli per i 64 anni che avrebbe compiuto oggi Diego Armando Maradona, nato il 30 ottobre 1960. In allegato un bellissimo video cartonato dei trionfi, dei successi e delle coppe vinte e alzate dall'argentino durante la sua esperienza napoletana. Un'avventura indimenticabile. Ecco il post: