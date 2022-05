VIDEO - Dortmund, il Borussia e il Muro giallo salutano Haaland

Oggi pomeriggio Erling Braut Haaland ha chiuso la sua avventura al Borussia Dortmund. L'attaccante norvegese, prossimo acquisto del Manchester City, è stato salutato nel pomeriggio dal club tedesco nell'ultima sfida in maglia giallonera, disputata contro l'Hertha Berlino. Il club ha omaggiato l'ex Salisburgo di un quadro con una sua esultanza sotto il muro giallo, con la scritta "Danke Erling", accompagnato da un dirompete applauso di tutto lo stadio. Di seguito le immagini postate dal club tedesco su Twitter.

What a ride! Thank you, Erling! pic.twitter.com/uXcRiGBGDh